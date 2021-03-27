Мельниченко пообещал увольнять заподозренных в коррупции чиновников Политика

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко пообещал увольнять с государственной службы заподозренных в коррупции чиновников.

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«Я буду очень внимательно отслеживать все вопросы, связанные с коррупцией, какими-либо поборами либо выстраиванием схем каких-либо при осуществлении государственных закупок», — сказал он в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона в субботу, 27 марта.

«Сразу хочу предупредить, что если это будет осуществляться, будут приниматься соответствующие меры. Государственные служащие будут увольняться с государственной службы, и я буду просить правоохранительные органы соответствующим образом осуществлять в отношении данных лиц проверочные мероприятия», — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Мельниченко в новой должности в ходе мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона.