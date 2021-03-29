Гришаев сохранил за собой должность врио министра строительства и дорожного хозяйства Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Александр Гришаев продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

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«Активно работаем. Мы не имеем права подводить президента с точки зрения реализации национальных проектов», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Александру Гришаеву.

«И совместно, соответственно, с Николаем Петровичем [Симоновым, врио председателя правительства региона] нам надо отработать все вопросы, связанные с дольщиками, чтобы мы эту тему закрыли на территории Пензенской области раз и навсегда», — добавил врио губернатора.