Алексей Качан будет по-прежнему возглавлять Минтруд Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Алексей Качан продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

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«Соответственно, Ваши два заместителя [Ольга Майорова и Елена Егорова] с Вами работают», — сказал он, обращаясь к Алексею Качану.

«Я надеюсь, что Вы не подведете, тем более что у Вас такая очень тонкая сфера ответственности. Вы человек военный. Я думаю, что Вы подойдете к этому с большой ответственностью», — добавил Олег Мельниченко.