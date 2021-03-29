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Капралов сохранил за собой пост врио министра экономики

13:59 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Сергей Капралов продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности министра экономики Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Капралов сохранил за собой пост врио министра экономики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство экономики Пензенской области — Капралов Сергей Викторович», — сказал он.

«Вы тоже вышли с потерями. У Вас пропал один заместитель, поэтому в течение недели жду предложений по кандидатуре — кто будет по этому направлению с Вами работать», — добавил Олег Мельниченко, не уточнив при этом фамилию уволенного замминистра.

Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства экономики Пензенской области, до настоящего времени у Сергея Капралова было два заместителя — Роман Трялин и Сергей Козыро.

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