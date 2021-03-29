Леонид Иоффе освобожден от должности главного архитектора Пензенской области Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Леонид Иоффе, который до настоящего времени возглавлял департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области и был главным архитектором региона, уволен; исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на заместителя начальника Татьяну Николаеву.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь что касается департамента градостроительства и архитектуры. Тут тоже у нас изменения. Татьяна Юрьевна, Вы назначены заместителем начальника департамента. Соответственно, на Вас возложено исполнение обязанностей главного архитектора», — сказал врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

«Думаю, что по главному архитектору Пензенской области решение будет принято в ближайшее время», — добавил глава региона.