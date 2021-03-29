Буйлов освобожден от должности руководителя областного управления транспорта Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Сергей Буйлов, который до настоящего времени возглавлял управление транспорта Пензенской области, созданное в январе 2020 года, освобожден от занимаемой должности.

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«Управление транспорта Пензенской области, здесь произошли изменения», — сказал врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

Он уточнил, что исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на Алексея Мещерякова, который до этого был заместителем Сергея Буйлова.

«Алексей Георгиевич, на Вас возложено исполнение обязанностей начальника управления. [...] У Вас все впереди. Если Вы себя хорошо проявите в этот период, будем обсуждать Ваши дальнейшие перспективы», — отметил глава региона.