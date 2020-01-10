Создано управление транспорта Пензенской области Политика

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Управление транспорта Пензенской области создано в соответствии с постановлением регионального правительства от 6 декабря 2019 года.

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Согласно данным ЕГРЮЛ, исполнительный орган государственной власти Пензенской области зарегистрирован в качестве юридического лица в пятницу, 10 января.

Начальником нового управления, которое будет отвечать за реализацию на территории региона госполитики в сфере транспорта и безопасности дорожного движения, стал Сергей Буйлов.

До этого он занимал должность заместителя министра – начальника управления транспортного обслуживания Минпрома Пензенской области.

Вновь созданное управление располагается в здании регионального правительства по адресу: Пенза, улица Московская, 75.