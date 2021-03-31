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Полномочия Олега Мельниченко как сенатора прекращены досрочно

10:57 | 31.03.2021 | Политика

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Москва, 31 марта 2021. PenzaNews. Полномочия Олега Мельниченко как сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области прекращены досрочно.

Полномочия Олега Мельниченко как сенатора прекращены досрочно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий вопрос рассмотрен в ходе 502-го заседания Совета Федерации в среду, 31 марта.

В качестве докладчика по нему выступил председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«21 марта 2021 года указом президента Российской Федерации наш коллега — сенатор Мельниченко Олег Владимирович — назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области. В соответствии с федеральным законодательством и нашим регламентом, его полномочия как сенатора – представителя от законодательного органа государственной власти Пензенской области должны быть прекращены. С учетом этого подготовлен проект соответствующего постановления», — сказал он.

После этого вопрос был вынесен на голосование, в ходе которого все присутствующие на заседании сенаторы поддержали проект постановления.

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