Илья Галкин назначен врио замглавы Минлесхоза Пензенской области
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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Илья Галкин назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области с понедельника, 12 апреля. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.
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«Галкин Илья Владимирович с сегодняшнего дня назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Прошу любить и жаловать. Илья Владимирович только в пятницу у нас уволился со службы в органах Федеральной службы безопасности и сразу нашел новое место работы», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
Олег Мельниченко поручил Илье Галкину проанализировать ситуацию, сложившуюся в ведомстве.
«В настоящее время там идет проверка Счетной палаты», — напомнил руководитель субъекта федерации.
Он попросил временно исполняющего обязанности заместителя министра подключиться к этому процессу.
29 марта 2021 года временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об увольнении Александра Москвина, возглавлявшего министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона с декабря 2015 года. Исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на Игоря Чернышова.
Олег Мельниченко попросил Счетную палату Пензенской области провести комплексную проверку деятельности Минлесхоза региона.