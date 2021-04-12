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Андрей Попков назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства

09:37 | 12.04.2021 | Политика

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Андрей Попков назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области – начальником управления пресс-службы губернатора. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 12 апреля.

Андрей Попков назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надеюсь, те две недели, которые Вы провели здесь в контакте со средствами массовой информации, подсказали Вам верный и правильный алгоритм работы», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Андрею Попкову.

«Надеюсь, что сообщество средств массовой информации Пензенской области Вас воспримет и Вы выстроите со средствами массовой информации конструктивный диалог. Только диалог. Не надо никого «давить», «душить». Надо встречаться и договариваться», — добавил он.

С декабря 2015 года пресс-службу губернатора Пензенской области возглавляла Дина Черемушкина. Сначала она работала в должности пресс-секретаря губернатора и правительства, а в последнее время — в статусе заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области – начальника управления пресс-службы губернатора.

29 марта 2021 года временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко сообщил, что врио начальника управления пресс-службы губернатора Пензенской области назначен Андрей Попков.

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