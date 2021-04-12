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Мельниченко обяжет глав райадминистраций согласовывать с ним выезды за пределы муниципальных образований

13:29 | 12.04.2021 | Политика

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко намерен обязать глав администраций районов согласовывать с ним выезды за пределы вверенных им муниципальных образований, в том числе в выходные дни.

Мельниченко обяжет глав райадминистраций согласовывать с ним выезды за пределы муниципальных образований. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для того, чтобы мне выехать с территории Пензенской области, мне нужно согласовать свой выезд за территорию области с полномочным представителем президента и руководством администрации президента. Вот я хочу ввести такой же порядок для глав муниципальных образований. То есть если глава муниципального образования выезжает за пределы своего муниципального образования, он этот вопрос должен согласовывать со мной, [...] в том числе и в выходной день», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 12 апреля.

Он выразил надежду на то, что это позволит повысить исполнительскую дисциплину.

«Если что случись, мы должны быть четко уверены, что руководитель находится на территории своего муниципального образования и готов реагировать на складывающуюся ситуацию, а не впадать в его поиск на охоте, на заимке, еще где-то», — отметил врио губернатора.

Олег Мельниченко поручил временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной и Олегу Ягову подготовить соответствующий документ.

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