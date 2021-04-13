Создана рабочая группа по реализации закона о государственном и муниципальном контроле Политика

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Рабочая группа по реализации федерального закона №248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» создана в Пензенской области.

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Ее состав утвержден распоряжением главы региона, которое временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко подписал 9 апреля.

В рабочую группу вошли 20 человек.

Возглавил ее врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов. Замещать его будет врио зампреда облправительства Валерий Беспалов, секретарем рабочей группы стал врио первого замминистра экономики региона Роман Трялин.

Также в ее состав включены заместитель начальника управления – начальник отдела правовой экспертизы и судебной работы правового управления облправительства Марина Банникова, начальник отдела контрольно-ревизионной работы Минтруда Галина Гондаренко, заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Герман Дорофеев, консультант отдела организации транспортного обслуживания регионального управления транспорта Евгений Дубынин, начальник отдела планирования, прогнозирования и анализа эффективности деятельности Минсельхоза Евгений Исаев, главный специалист-эксперт отдела правового и информационного обеспечения управления по регулированию тарифов и энергосбережению Ольга Клейменова.

Помимо этого, в рабочую группу вошли начальник отдела водных ресурсов, водохозяйственных мероприятий и государственного надзора в сфере природопользования, охраны окружающей среды Минлесхоза Елена Княжнева, начальник отдела по правовому и информационному обеспечению Госжилстройтехинспекции Сергей Корякин, врио заместителя начальника управления ветеринарии Александр Котин, начальник отдела организации защиты населения и благоустройства управления ЖКХ и гражданской защиты населения Евгений Михалев, врио председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Кроме того, в состав рабочей группы включены первый заместитель главы администрации Заречного Алексей Рябов, главный специалист-эксперт отдела культуры и искусства Минкультуры Пензенской области Павел Садовников, председатель комитета по управлению имуществом города Кузнецка Павел Садовников, главный специалист-эксперт отдела администрирования и отчетности управления цифрового развития, информационных технологий и связи региона Наталия Солнцева, начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Минобразования Алексей Федосеев и главный специалист-эксперт комитета по делам архивов Наталья Фокина.