Исполнение обязанностей вице-мэра Пензы по экономике возложено на Сергея Волкова Политика

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Исполнение обязанностей заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства после отставки Германа Дорофеева возложено на вице-мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергея Волкова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее стало известно, что Герман Дорофеев уволился по соглашению сторон. Его последним рабочим днем в должности вице-мэра был вторник, 13 апреля.

Таким образом, у главы администрации Пензы Андрея Лузгина осталось трое заместителей из пяти.

Пост первого вице-мэра занимает Виталий Макаров, должность заместителя главы администрации по земельным и градостроительным вопросам — Магомед Агамагомедов, вице-мэром по социальной политике и развитию местного самоуправления является Сергей Волков.

Помимо этого, Магомед Агамагомедов исполняет обязанности вице-мэра по городскому хозяйству, Сергей Волков — по экономике и развитию предпринимательства.