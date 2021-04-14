EN
17:37:02 Среда, 14 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Исполнение обязанностей вице-мэра Пензы по экономике возложено на Сергея Волкова

10:14 | 14.04.2021 | Политика

Печать

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Исполнение обязанностей заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства после отставки Германа Дорофеева возложено на вице-мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергея Волкова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Исполнение обязанностей вице-мэра Пензы по экономике возложено на Сергея Волкова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее стало известно, что Герман Дорофеев уволился по соглашению сторон. Его последним рабочим днем в должности вице-мэра был вторник, 13 апреля.

Таким образом, у главы администрации Пензы Андрея Лузгина осталось трое заместителей из пяти.

Пост первого вице-мэра занимает Виталий Макаров, должность заместителя главы администрации по земельным и градостроительным вопросам — Магомед Агамагомедов, вице-мэром по социальной политике и развитию местного самоуправления является Сергей Волков.

Помимо этого, Магомед Агамагомедов исполняет обязанности вице-мэра по городскому хозяйству, Сергей Волков — по экономике и развитию предпринимательства.

Новости партнеров
Читайте также
СК обнародовал видео задержания главы УФНС по Пензенской области Подрядчику предстоит устранить замечания к качеству благоустройства трех скверов в Пензе
«Ростелеком» объявил о старте второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» В Пензенской области приступили к севу яровых культур
В Пензенской области в I квартале зарегистрировано более 80 преступлений в сфере коррупции Пензенская область в январе-марте экспортировала продукцию АПК на 17,1 млн. долларов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама