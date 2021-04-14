Герман Дорофеев освободил пост вице-мэра Пензы Политика

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Герман Дорофеев уволен с занимаемой должности по соглашению сторон. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы мэрии Анастасия Соборникова.

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По ее словам, последним рабочим днем вице-мэра стал вторник, 13 апреля.

Герман Дорофеев проработал на данном посту чуть более года: он был назначен заместителем главы городской администрации в феврале 2020-го. До этого он являлся директором ГУП «Областная газоэнергетическая компания» («ОГЭК»).

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Мельниченко сообщил, что один из вице-мэров Пензы заподозрен в коррупции

12 апреля 2021 года в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко сообщил главе администрации Пензы Андрей Лузгину, что один из его заместителей заподозрен в коррупции. При этом фамилию чиновника он не назвал.

Олег Мельниченко отметил, что в обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Вместе с тем врио губернатора потребовал от мэра принять в отношении данного сотрудника комплекс мер в рамках своих полномочий.