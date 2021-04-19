EN
22:02:33 Понедельник, 19 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владислав Романов назначен врио первого замминистра здравоохранения Пензенской области

10:46 | 19.04.2021 | Политика

Печать

Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. Владислав Романов назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя министра здравоохранения Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 апреля.

Владислав Романов назначен врио первого замминистра здравоохранения Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Владислав Владимирович — выходец из Пензенского региона, другое дело, что очень давно его покинул. Закончил Военно-медицинскую академию, служил, соответственно, в Вооруженных силах, долгое время работал в министерстве здравоохранения Российской Федерации. Последнее место работы — один из серьезнейших научно-исследовательских институтов по линии министерства здравоохранения Российской Федерации. Вот дал согласие приехать в Пензу, поработать здесь первым заместителем министра здравоохранения», — сказал Олег Мельниченко.

Он отметил, что связывает с назначением Владислава Романова большие ожидания.

«Думаю, что министру первый заместитель будет в помощь. Ситуация сейчас непростая: ковид, вакцинация населения, и к системе здравоохранения приковано внимание всего нашего населения», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что, согласно результатам соцопросов населения Пензенской области, граждане больше всего недовольны работой систем ЖКХ и здравоохранения.

«Я думаю, свежий взгляд, Ваш кругозор, который Вы получили, работая в министерстве здравоохранения Российской Федерации, позволят Вам предложить определенные меры для того, чтобы поднять удовлетворенность людей работой системы здравоохранения. Прошу на этом сосредоточиться», — сказал врио губернатора.

«Рассчитываю на то, что Ваши связи, Ваши контакты в системе министерства здравоохранения Российской Федерации, в системе ФМБА позволят решать проблематику, стоящую перед регионом», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до настоящего времени у временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина был один заместитель — Марина Воробьева, которая также возглавляет управление медицинской помощи детям и службы родовспоможения.

Новости партнеров
Читайте также
Уровень безработицы в Пензенской области составляет 1,67% Руководитель Пензастата озвучил предварительные данные о вводе жилья в I квартале
Пензенские промышленные предприятия в I квартале отгрузили продукцию на 68,6 млрд. рублей В 2021 году планируется ввести в оборот 31 тыс. га земель сельхозназначения
Площадь лесных пожаров в Пензенской области превысила 36 га Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за I квартал 2021 года
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама