Владислав Романов назначен врио первого замминистра здравоохранения Пензенской области Политика

Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. Владислав Романов назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя министра здравоохранения Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Владислав Владимирович — выходец из Пензенского региона, другое дело, что очень давно его покинул. Закончил Военно-медицинскую академию, служил, соответственно, в Вооруженных силах, долгое время работал в министерстве здравоохранения Российской Федерации. Последнее место работы — один из серьезнейших научно-исследовательских институтов по линии министерства здравоохранения Российской Федерации. Вот дал согласие приехать в Пензу, поработать здесь первым заместителем министра здравоохранения», — сказал Олег Мельниченко.

Он отметил, что связывает с назначением Владислава Романова большие ожидания.

«Думаю, что министру первый заместитель будет в помощь. Ситуация сейчас непростая: ковид, вакцинация населения, и к системе здравоохранения приковано внимание всего нашего населения», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что, согласно результатам соцопросов населения Пензенской области, граждане больше всего недовольны работой систем ЖКХ и здравоохранения.

«Я думаю, свежий взгляд, Ваш кругозор, который Вы получили, работая в министерстве здравоохранения Российской Федерации, позволят Вам предложить определенные меры для того, чтобы поднять удовлетворенность людей работой системы здравоохранения. Прошу на этом сосредоточиться», — сказал врио губернатора.

«Рассчитываю на то, что Ваши связи, Ваши контакты в системе министерства здравоохранения Российской Федерации, в системе ФМБА позволят решать проблематику, стоящую перед регионом», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до настоящего времени у временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина был один заместитель — Марина Воробьева, которая также возглавляет управление медицинской помощи детям и службы родовспоможения.