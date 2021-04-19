Ильдар Мавлюдов стал врио замминистра культуры и туризма Пензенской области
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Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. Ильдар Мавлюдов назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра культуры и туризма Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 апреля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
По его словам, Ильдар Мавлюдов будет заниматься вопросами развития туристической инфраструктуры.
«Это важное направление работы, которое возложено на наше министерство культуры. [...] У нас впереди, на перспективу большие задачи, связанные с тем, чтобы сделать Пензенскую область туристически привлекательной, а для этого нам необходимо разработать новые туристические маршруты, предложить новый туристический продукт для людей. Пензенская область нуждается в достаточно современной, уровневой, скажем так, гостинице для того, чтобы могли приезжать люди», — сказал руководитель субъекта федерации.
Олег Мельниченко отметил, что туризм прежде всего связан либо с посещением каких-либо объектов, либо с мероприятиями.
«Если это объекты, то их надо содержать в надлежащем состоянии. Если это события, то это событийный туризм, его надо формировать», — констатировал он.
Врио губернатора подчеркнул, что в данной сфере предстоит серьезная системная работа.
«Надеюсь, что под руководством министра [Татьяны Курдовой] и [врио заместителя председателя правительства Пензенской области] Олега Васильевича Ягова Вы с этой работой справитесь. Желаю Вам успехов», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Ильдару Мавлюдову.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до последнего времени у временно исполняющей обязанности министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой было двое заместителей — Владимир Карпов и Игорь Пантюшов.
13 апреля 2021 года Игорь Пантюшов освободил должность врио замминистра.