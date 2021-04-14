Игорь Пантюшов освободил должность врио заместителя министра культуры и туризма Политика

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Игорь Пантюшов освободил должность временно исполняющего обязанности заместителя министра культуры и туризма Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя ИА «PenzaNews» свое увольнение, Игорь Пантюшов заявил, что с политикой это никак не связано.

По его словам, осенью 2020 года, когда ему была предложена должность в Минкультуры региона, допускалась возможность продолжения его деятельности в качестве председателя пензенского областного отделения Русского географического общества на безвозмездной основе, однако в конце марта 2021 года он был поставлен перед выбором — либо работа в ведомстве, либо в РГО.

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Собеседник агентства уточнил, что такой разговор состоялся в региональном правительстве 30 марта — на следующий день после того, как в рамках кадровых перестановок, произведенных временно исполняющим обязанности губернатора Олег Мельниченко, произошло его переназначение.

«Выбрал Русское географическое общество. Почему? Потому что это, во-первых, дело моей жизни», — отметил Игорь Пантюшов.

Он добавил, что в тот же день написал заявление об увольнении, после чего отработал две недели и 13 апреля завершил свою деятельность в министерстве культуры и туризма Пензенской области.

«Я душевно расстался с коллективом, я им искренне благодарен — и министру, и всем сотрудникам», — сказал собеседник агентства.

Игорь Пантюшов сообщил, что он по-прежнему будет возглавлять областное отделение РГО, а также займется реализацией ряда федеральных проектов данной организации, при этом переезжать из Пензы он не намерен.