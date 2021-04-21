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Мельниченко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

19:23 | 21.04.2021 | Политика

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, церемония оглашения которого состоялась в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в среду, 21 апреля.

Мельниченко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодняшнее послание президента РФ было направлено прежде всего на укрепление мер социальной поддержки населения. Эпидемиологическая ситуация заставляет народ чувствовать себя в опасности, и власть, конечно, логично выступает главным защитником населения. В условиях идущей на спад пандемии и частичных ограничений принятые главой государства решения позволят сохранить достаток в семьях для того, чтобы особенно многодетные матери, неполные семьи могли воспитывать детей и не нуждаться в самом необходимом», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, важно незамедлительно подключиться к реализации послания главы государства.

«Поэтому даю поручение правительству области подготовить проект региональных мер поддержки наших земляков», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Он также обратил внимание на то, что президент России поднял важную тему, связанную с реструктуризацией долгов регионов.

«Благодаря этой инициативе освободившиеся средства пойдут на развитие субъектов. В ближайшее время дам поручение региональному правительству подготовить предложения о дополнительных мерах бюджетной поддержки. К диалогу привлечем экспертов и общественность», — сказал Олег Мельниченко.

Кроме того, глава региона упомянул об инфраструктурных проектах, которые, по его словам, благодаря объявленным мерам получат сильнейший импульс развития.

«Тем более что у нас есть достаточно серьезные планы по ремонту сетевого хозяйства, коммунальных объектов, а также развитию дорог, прежде всего муниципальных и региональных», — уточнил врио губернатора.

Он добавил, что выделение денежных средств из федерального бюджета также позволит решить проблему ремонта сельских домов культуры и библиотек.

«На повышение жизненного уровня населения направлены основные меры, которые были озвучены сегодня президентом РФ в его послании», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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