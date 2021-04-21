Мельниченко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию Политика

Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, церемония оглашения которого состоялась в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в среду, 21 апреля.

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«Сегодняшнее послание президента РФ было направлено прежде всего на укрепление мер социальной поддержки населения. Эпидемиологическая ситуация заставляет народ чувствовать себя в опасности, и власть, конечно, логично выступает главным защитником населения. В условиях идущей на спад пандемии и частичных ограничений принятые главой государства решения позволят сохранить достаток в семьях для того, чтобы особенно многодетные матери, неполные семьи могли воспитывать детей и не нуждаться в самом необходимом», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, важно незамедлительно подключиться к реализации послания главы государства.

«Поэтому даю поручение правительству области подготовить проект региональных мер поддержки наших земляков», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Он также обратил внимание на то, что президент России поднял важную тему, связанную с реструктуризацией долгов регионов.

«Благодаря этой инициативе освободившиеся средства пойдут на развитие субъектов. В ближайшее время дам поручение региональному правительству подготовить предложения о дополнительных мерах бюджетной поддержки. К диалогу привлечем экспертов и общественность», — сказал Олег Мельниченко.

Кроме того, глава региона упомянул об инфраструктурных проектах, которые, по его словам, благодаря объявленным мерам получат сильнейший импульс развития.

«Тем более что у нас есть достаточно серьезные планы по ремонту сетевого хозяйства, коммунальных объектов, а также развитию дорог, прежде всего муниципальных и региональных», — уточнил врио губернатора.

Он добавил, что выделение денежных средств из федерального бюджета также позволит решить проблему ремонта сельских домов культуры и библиотек.

«На повышение жизненного уровня населения направлены основные меры, которые были озвучены сегодня президентом РФ в его послании», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.