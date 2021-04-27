Валерий Лидин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Политика

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин примет участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, которое пройдет в Санкт-Петербурге в День российского парламентаризма, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

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Заседание проведут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Члены совета обсудят реализацию послания президента России Владимира Путина, вопросы противодействия новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий.

По информации пресс-службы Кремля, в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании планирует принять участие глава государства.