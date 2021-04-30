В администрации Пензы уточнили, что Александр Басенко назначен и.о. вице-мэра по экономике Политика

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Александр Басенко, по уточненной информации, назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

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Ранее было объявлено о том, что уроженец Туапсе Александр Басенко занял пост вице-мэра Пензы.

На данный момент информация о его должности на сайте мэрии скорректирована: в разделе новостей и телефонном справочнике Александр Басенко значится как и.о. заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства.

По данным пресс-службы администрации Пензы, Александр Басенко родился в Туапсе в 1971 году. Имеет несколько высших образований, профильное — военное. 20 лет прослужил в армии. После службы и выхода на пенсию продолжительное время работал руководителем государственной компании, затем — в частном бизнесе.