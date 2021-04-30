EN
16:50:02 Пятница, 30 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В администрации Пензы уточнили, что Александр Басенко назначен и.о. вице-мэра по экономике

11:56 | 30.04.2021 | Политика

Печать

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Александр Басенко, по уточненной информации, назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Пензы уточнили, что Александр Басенко назначен и.о. вице-мэра по экономике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ранее было объявлено о том, что уроженец Туапсе Александр Басенко занял пост вице-мэра Пензы.

На данный момент информация о его должности на сайте мэрии скорректирована: в разделе новостей и телефонном справочнике Александр Басенко значится как и.о. заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства.

По данным пресс-службы администрации Пензы, Александр Басенко родился в Туапсе в 1971 году. Имеет несколько высших образований, профильное — военное. 20 лет прослужил в армии. После службы и выхода на пенсию продолжительное время работал руководителем государственной компании, затем — в частном бизнесе.

Новости партнеров
Читайте также
Валерий Савельев высказал идею о формировании рейтинга депутатов гордумы Пензы «Горводоканал» обнулит пензенским ветеранам апрельские счета за воду
Подготовлено три заявки на создание модельных библиотек в Пензенской области в 2022 году Владимир Мутовкин высказался об анонимных Telegram-каналах
Прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка в пензенских «Буртасах» В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама