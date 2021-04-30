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Александр Басенко назначен вице-мэром Пензы по экономике

11:16 | 30.04.2021 | Политика

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Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Александр Басенко назначен заместителем главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Александр Басенко назначен вице-мэром Пензы по экономике

Фото: Penza-gorod.ru

«Согласно постановлению администрации города Пензы от 29 апреля 2021 года №625, Александр Басенко приступил к работе в новой должности с сегодняшнего дня», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мэр Андрей Лузгин официально представил Александра Басенко в должности в пятницу, 30 апреля.

«В городской администрации Александр Николаевич будет курировать вопросы, связанные с муниципальным имуществом, земельным контролем, муниципальными закупками, работой муниципальных предприятий», — поясняется в тексте.

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В сообщении отмечается, что Александр Басенко родился в Туапсе в 1971 году, имеет несколько высших образований, профильное — военное.

«20 лет прослужил в армии, после службы и выхода на пенсию продолжительное время работал руководителем государственной компании, затем — в частном бизнесе», — уточняется в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства стала вакантной после увольнения Германа Дорофеева, последним рабочим днем которого стало 13 апреля.

Исполнение обязанностей вице-мэра по экономике временно было возложено на Сергея Волкова.

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