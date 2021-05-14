Павел Якунин назначен и.о. вице-мэра Пензы по городскому хозяйству Политика

Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Павел Якунин назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Он приступил к работе в пятницу, 14 мая», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Павел Якунин родился в городе Ртищево Саратовской области 4 октября 1975 года.

«В 2001 году закончил Пензенскую государственную архитектурно-строительную академию. Более 25 лет трудился в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На протяжении последних 11 лет работал в МКП «Теплоснабжение города Пензы» в должности главного инженера», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству стала вакантной после того, как в феврале 2021 года ее освободил Олег Денисов.

Исполнение обязанностей временно было возложено на вице-мэра по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова.