Олег Денисов назначен и.о. главы администрации Белинского района Политика

Белинский, 11 февраля 2021. PenzaNews. Олег Денисов, занимавший должность вице-мэра Пензы по городскому хозяйству на протяжении последних восьми месяцев, назначен исполняющим обязанности главы администрации Белинского района Пензенской области. Соответствующее решение депутаты районного собрания представителей приняли в ходе 36-й внеочередной сессии, состоявшейся 10 февраля.

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Конкурс на замещение должности главы администрации Белинского района, назначаемого по контракту, состоится 25 марта.

Прием документов от желающих принять в нем участие будет осуществляться с 12 по 26 февраля.

Должность главы администрации Белинского района стала вакантной после ухода в отставку Николая Дружинина. Его полномочия были прекращены досрочно с 31 декабря 2020 года.

Денисов Олег Вячеславович родился в городе Сердобске Пензенской области 14 мая 1977 года.

В 2006 году окончил Северо-Западную академию государственной службы.

После службы в Вооруженных силах РФ начал трудовую деятельность в администрации Сердобска.

В 2011 году работал главным специалистом администрации Железнодорожного района Пензы, затем там же — начальником отдела благоустройства.

В 2015 году был назначен заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы.

В декабре 2015 года принимал участие в конкурсе на замещение должности главы администрации города, по результатам которого мэром стал Виктор Кувайцев.

С 25 января 2016 года занимал должность главы администрации Железнодорожного района Пензы. На данном посту сменил Василия Бизикова.

4 июня 2020 года был назначен вице-мэром Пензы по городскому хозяйству.