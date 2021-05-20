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Мельниченко и Темрезов обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

11:23 | 20.05.2021 | Политика

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Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Мельниченко и Темрезов обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Фото: Pnzreg.ru

Одной из основных тем стало развитие агропромышленного комплекса.

Как отметил Олег Мельниченко, посевная в Пензенской области идет неплохими темпами: засеяно более 70% площадей от планового показателя.

«Если будут дожди, все пойдет в рост. Прогнозы хорошие пока», — сказал врио губернатора.

Он также обратил внимание на деятельность холдинга «Дамате», занимающегося производством индейки в Пензенской области.

В свою очередь Рашид Темрезов добавил, что в Карачаево-Черкесии компания развивает производство баранины.

В ходе рабочей встречи также были затронуты вопросы развития взаимодействия в сфере туризма.

По итогам обсуждения обозначены перспективы подписания соглашения о сотрудничестве между двумя регионами, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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