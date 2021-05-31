Каденков, Руденский и Самокутяев победили на праймериз «Единой России» в Пензенской области Политика

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, индивидуальный предприниматель Игорь Руденский и депутат Госдумы VII созыва Александр Самокутяев победили на праймериз «Единой России» в регионе. Об этом свидетельствуют результаты внутрипартийного предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу VIII созыва.

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Согласно итогам праймериз, обнародованным в понедельник, 31 мая, беспартийный Дмитрий Каденков лидирует по списку. Число отданных за него голосов составило 21 тыс. 241.

По 146-му пензенскому одномандатному округу уверенную победу одержал единоросс Игорь Руденский, который был депутатом Госдумы России III, IV, V и VI созывов. Его кандидатуру поддержали 14 тыс. 376 человек.

По 147-му лермонтовскому одномандатному округу лучший результат у беспартийного Александра Самокутяева, который в 2020 году был избран депутатом Госдумы от «Справедливой России». По итогам праймериз «Единой России» он получил в свою поддержку 19 тыс. 762 голоса.

Комментируя результаты внутрипартийного предварительного голосования, секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин напомнил, что в регионе к участию в процедуре было допущено 33 человека.

«Очень высокая конкуренция была в округах одномандатных: по 146-му — 13 человек на место, по 147-му — 12», — отметил он.

По словам Валерия Лидина, всего в Пензенской области за кандидатов проголосовали 52 тыс. жителей.

«Это голосование было абсолютно прозрачным, абсолютно легитимным. [...] Никаких сомнений в легитимности и чистоте этого голосования, я думаю, ни у кого нет», — заявил он.

Лидер пензенских единороссов добавил, что для всех участников были созданы равные условия.

«Я уверен, это хороший пример, как надо проводить подобные мероприятия», — подчеркнул Валерий Лидин.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, будут утверждены на съезде «Единой России» в Москве 19 июня.

Выборы в нижнюю палату российского парламента должны состояться 19 сентября 2021 года.