В Пензенской области в праймериз «Единой России» примут участие 33 человека Политика

Пенза, 16 мая 2021. PenzaNews. 33 человека зарегистрированы в Пензенской области в качестве участников предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы РФ VIII созыва. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте реготделения партии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Самому младшему из них — 21 год, самому возрастному — 73 года.

Согласно представленным сведениям, большинство заявившихся на участие в праймериз — члены партии, менее половины — беспартийные и сторонники «Единой России».

Среди участников предварительного голосования — главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, занимающий эту должность с июля 2009 года. Он также возглавляет приемную президента России в регионе. Как отмечается на сайте, посвященном праймериз, Дмитрий Каденков является беспартийным.

Кроме того, в предварительном голосовании примет участие индивидуальный предприниматель Игорь Руденский, который был депутатом Госдумы РФ III, IV, V и VI созывов. Он является членом «Единой России» с февраля 2002 года.

Помимо этого, на праймериз заявился беспартийный летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы VII созыва Александр Самокутяев. Весной 2020 года он подавал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», организованном с целью отбора кандидата в депутаты Госдумы по лермонтовскому одномандатному округу №147, однако затем Александр Самокутяев отказался от участия в праймериз и пошел на довыборы от «Справедливой России». В итоге он одержал победу, стал депутатом и вошел в состав фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе.

Праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Чтобы зарегистрироваться в качестве избирателя на сайте электронного предварительного голосования, необходимо авторизоваться через портал госуслуг или сайт Mos.ru. Итоги будут подведены 1 июня. После этого на съезде «Единой России» будут утверждены списки кандидатов от партии для выдвижения в Госдуму.