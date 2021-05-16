EN
23:21:09 Воскресенье, 16 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в праймериз «Единой России» примут участие 33 человека

13:14 | 16.05.2021 | Политика

Печать

Пенза, 16 мая 2021. PenzaNews. 33 человека зарегистрированы в Пензенской области в качестве участников предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы РФ VIII созыва. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте реготделения партии.

В Пензенской области в праймериз «Единой России» примут участие 33 человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Самому младшему из них — 21 год, самому возрастному — 73 года.

Согласно представленным сведениям, большинство заявившихся на участие в праймериз — члены партии, менее половины — беспартийные и сторонники «Единой России».

Среди участников предварительного голосования — главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, занимающий эту должность с июля 2009 года. Он также возглавляет приемную президента России в регионе. Как отмечается на сайте, посвященном праймериз, Дмитрий Каденков является беспартийным.

Кроме того, в предварительном голосовании примет участие индивидуальный предприниматель Игорь Руденский, который был депутатом Госдумы РФ III, IV, V и VI созывов. Он является членом «Единой России» с февраля 2002 года.

Помимо этого, на праймериз заявился беспартийный летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы VII созыва Александр Самокутяев. Весной 2020 года он подавал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», организованном с целью отбора кандидата в депутаты Госдумы по лермонтовскому одномандатному округу №147, однако затем Александр Самокутяев отказался от участия в праймериз и пошел на довыборы от «Справедливой России». В итоге он одержал победу, стал депутатом и вошел в состав фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе.

Праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Чтобы зарегистрироваться в качестве избирателя на сайте электронного предварительного голосования, необходимо авторизоваться через портал госуслуг или сайт Mos.ru. Итоги будут подведены 1 июня. После этого на съезде «Единой России» будут утверждены списки кандидатов от партии для выдвижения в Госдуму.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе злоумышленник вскрыл машину с помощью считывающего устройства и украл деньги Подписано постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений на улице Кулибина, 10
В Пензе аферист под видом полицейского выманил деньги у таксиста Пензенцев проконсультируют по вопросам профилактики клещевых инфекций
В Кузнецком районе водитель получил условный срок за попытку дать взятку полицейскому В Пензе клиент службы доставки еды расплатился с курьером поддельной купюрой
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама