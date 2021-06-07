Шеменев назначен врио начальника управления по регулированию контрактной системы и закупкам Политика

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Дмитрий Шеменев назначен временно исполняющим обязанности начальника управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 7 июня.

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«Продолжайте работать», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что дальнейшие кадровые решения будут приниматься с учетом результатов деятельности ведомства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2010 года управление по размещению государственного заказа Пензенской области, впоследствии преобразованное в управление по регулированию контрактной системы и закупкам региона, возглавлял Сергей Мокроусов. В марте 2021 года он был освобожден от занимаемой должности.

Исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на заместителя начальника Дмитрия Шеменева.