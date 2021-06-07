Мельниченко призвал единороссов отчитаться перед населением о своей работе и показать перспективы Политика

Каменка, 7 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, который 7 июня был избран на пост секретаря регионального отделения «Единой России», призвал однопартийцев в ближайшее время отчитаться перед населением о проделанной работе и обозначить перспективы на ближайшие 5 лет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам предстоит все то, что на сегодняшний день сделано, развивать. Я считаю, что мы шли в правильном направлении. Сейчас перед нами стоят очень серьезные задачи, прежде всего задачи, связанные с организацией и проведением выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Мы должны продемонстрировать людям, жителям нашей Пензенской области то, что партия способна решать конкретные проблемы конкретных людей, что партия готова бороться за интересы людей. [...] Мы должны дойти до каждого жителя Пензенской области, во-первых, отчитаться за то, что на сегодняшний день сделано, а сделано, я скажу, очень много», — отметил Олег Мельниченко в ходе XXXI конференции реготделения «Единой России», состоявшейся в Каменке.

«Второе — мы должны показать перспективы: к чему мы идем, чего мы будем добиваться в течение ближайших 5 лет, опять же, в интересах нашей страны, в интересах людей. Вот эту работу мы должны совместно с вами сделать — войти в каждый дом, достучаться до каждого человека. Тогда, я думаю, нам будет оказано доверие наших избирателей, доверие наших людей, и партия на территории Пензенской области получит достойный результат. Это наша с вами совместная работа на ближайшие три месяца», — сказал лидер пензенских единороссов.