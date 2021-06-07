Олег Мельниченко избран секретарем пензенского реготделения «Единой России» Политика

Каменка, 7 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, который входит в состав президиума Генсовета «Единой России», избран секретарем регионального отделения партии.

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Соответствующий вопрос был рассмотрен на XXXI конференции реготделения «Единой России» в Каменке после досрочного прекращения полномочий Валерия Лидина, руководившего деятельностью партии в Пензенской области с конца 2015 года.

Кандидатуру Олега Мельниченко предложил руководитель приволжского межрегионального координационного совета «Единой России», председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он обратил внимание делегатов конференции на личные качества Олега Мельниченко и его богатый опыт работы, в том числе на федеральном уровне.

Данную кандидатуру поддержал член президиума регполитсовета «Единой России», заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров.

Он отметил, что в текущей ситуации необходима консолидация.

По мнению Сергея Егорова, вполне логично, чтобы и во главе области, и во главе регионального отделения партии был человек, способный решать ответственные задачи, стоящие перед субъектом федерации.

Среди тех, кто в ходе конференции также высказался в поддержку кандидатуры Олега Мельниченко, был секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

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«Знаю его как человека порядочного, как большого профессионала, знаю его как человека, который искренне болеет за регион, болеет за все процессы, которые происходят на территории Пензенской области. Он никогда не отрывался от региона. Он всегда был погружен в проблематику. Считаю, что его избрание секретарем регионального отделения качественно дополнит вот эту его составляющую и позволит самому региональному отделению перейти на новый качественный уровень в своей работе», — сказал первый вице-спикер Совфеда.

Поскольку уставом «Единой России» предусмотрено, что секретарь реготделения должен избираться на альтернативной основе, секретарь никольского местного отделения партии, глава администрации Никольского района Людмила Линина предложила вторую кандидатуру.

Она выступила за то, чтобы в бюллетень для голосования, помимо Олега Мельниченко, был включен секретарь первичного отделения «Единой России» №15 города Никольска, директор ГАУ «Никольский лесхоз» Михаил Абрамов. Участники конференции против этого не возражали.

При вскрытии ящиков для тайного голосования было обнаружено 129 бюллетеней, из которых три признаны недействительными.

Кандидатуру Михаила Абрамова поддержали 12 делегатов, Олега Мельниченко — 114.

Первым его поздравил Валерий Лидин.

«Олег Владимирович, поздравляем Вас! Желаем Вам успехов в решении добрых дел на благо Пензенской области!» — сказал экс-секретарь реготделения «Единой России».