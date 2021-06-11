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Назрела необходимость обновления стратегии развития Пензенской области — Мельниченко

15:57 | 11.06.2021 | Политика

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Необходимость обновления стратегии социально-экономического развития назрела в Пензенской области. Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Назрела необходимость обновления стратегии развития Пензенской области — Мельниченко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я считаю, что назрела необходимость обновления стратегии развития Пензенской области с учетом современных вызовов», — сказал он в ходе расширенного заседания 41-й очередной сессии Законодательного собрания региона в киноконцертном зале «Пенза».

По его словам, важно подключить к работе над документом отраслевые сообщества и экспертов.

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«Вижу необходимость создания экспертных советов по каждому из направлений развития», — отметил Олег Мельниченко.

Он также обратил внимание на то, что возможность внести свои предложения должны иметь и жители.

«Предлагаю всем профессиональным сообществам, коллективам предприятий и общественным организациям провести обсуждение стратегии социально-экономического развития через экспертные стратегические сессии. В итоговый документ должны быть включены лучшие практики и предложения. В сентябре разработанный совместно с вами план действий мы примем за основу для моей работы и для работы правительства Пензенской области. Надеюсь на ваши поддержку и участие. Основной магистральной линией должно стать улучшение качества жизни всех жителей Пензенской области», — сказал врио губернатора.

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