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Мельниченко рассказал, что будет учитывать при принятии кадровых решений

12:18 | 14.06.2021 | Политика

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Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко рассказал, что будет учитывать при принятии кадровых решений.

Мельниченко рассказал, что будет учитывать при принятии кадровых решений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«То, что ни у кого индульгенции нет, это абсолютно точно. Выводы будем делать [на основании того], как люди работают, будем судить по их профессионализму, способности слышать и слушать людей. Если эта способность у них есть, если они профессионалы, если они готовы поступиться в том числе своими личными интересами в работе на благо нашего региона, значит, они будут со мной работать. Если они не соответствуют этим критериям, значит, не будут со мной работать», — сказал Олег Мельниченко журналистам после окончания второго этапа XXXI конференции реготделения «Единой России» в ответ на вопрос о том, намерен ли он менять команду.

«Все остальное увидим по ходу», — добавил врио губернатора.

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