Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от «Единой России» выдвинут Олег Мельниченко Политика

Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. «Единая Россия» выдвинула временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области, секретаря реготделения партии Олега Мельниченко в качестве кандидата для участия в досрочных выборах руководителя региона, которые пройдут 19 сентября. Соответствующее решение принято в ходе второго этапа XXXI конференции реготделения «Единой России», состоявшегося в областной филармонии в понедельник, 14 июня.

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Обращаясь к делегатам, лидер пензенских единороссов сообщил, что, в соответствии с решением президиума регполитсовета от 21 мая, на рассмотрение участников конференции вынесены две кандидатуры: его и генерального директора АО «Областной издательский центр», депутата Законодательного собрания региона Александра Ломовцева.

После этого слово было предоставлено Александру Ломовцеву.

Он поблагодарил руководство регионального отделения партии за оказанное ему доверие и кратко обозначил проблемы, решение которых, по его мнению, играет ключевую роль для дальнейшего развития Пензенской области.

В свою очередь Олег Мельниченко в очередной раз выразил признательность за то, что в ходе первого этапа конференции делегаты избрали его секретарем реготделения «Единой России».

«Для меня это важно. Это предложение поступило после того, как я стал временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Я понимаю, что несу ответственность за все то, что происходит на территории Пензенской области. Мне, естественно, очень важна поддержка крупнейшей политической силы, которая есть у нас в регионе, именно поддержка партии. Это более 30 тыс. жителей области с активной гражданской позицией. Партия представляет все сферы деятельности, практически все профессиональные и социальные группы. [...] Чтобы решать проблемы людей на достойном уровне, мне очень важно видение «Единой России» на актуальные проблемы и болевые точки в социально-экономическом развитии региона и в жизни населения», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что ключевые позиции его программы были озвучены на последней сессии Заксобрания.

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«Все, что было мною сказано в ходе сессии Законодательного собрания, — это те выверенные шаги, которые я предполагаю делать с опорой на вас, с опорой на нашу партию в случае, если мне будет оказано доверие и я стану кандидатом в губернаторы Пензенской области», — подчеркнул он.

По итогам тайного голосования выдвижение Олега Мельниченко в качестве кандидата на пост губернатора поддержали 114 делегатов, Александра Ломовцева — 14, два бюллетеня были признаны недействительными.

Протокол будет направлен в Генсовет «Единой России» для утверждения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области прошли 13 сентября 2020 года. Явка на них составила 56,66%. Безоговорочную победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 человек, или 78,72% избирателей, пришедших на участки.

21 марта 2021 года стало известно о том, что в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ №160 «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области», в соответствии с которым Иван Белозерцев отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

11 июня принято постановление Законодательного собрания Пензенской области о назначении досрочных выборов губернатора на 19 сентября 2021 года.