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Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от «Единой России» выдвинут Олег Мельниченко

11:24 | 14.06.2021 | Политика

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Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. «Единая Россия» выдвинула временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области, секретаря реготделения партии Олега Мельниченко в качестве кандидата для участия в досрочных выборах руководителя региона, которые пройдут 19 сентября. Соответствующее решение принято в ходе второго этапа XXXI конференции реготделения «Единой России», состоявшегося в областной филармонии в понедельник, 14 июня.

Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от «Единой России» выдвинут Олег Мельниченко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к делегатам, лидер пензенских единороссов сообщил, что, в соответствии с решением президиума регполитсовета от 21 мая, на рассмотрение участников конференции вынесены две кандидатуры: его и генерального директора АО «Областной издательский центр», депутата Законодательного собрания региона Александра Ломовцева.

После этого слово было предоставлено Александру Ломовцеву.

Он поблагодарил руководство регионального отделения партии за оказанное ему доверие и кратко обозначил проблемы, решение которых, по его мнению, играет ключевую роль для дальнейшего развития Пензенской области.

В свою очередь Олег Мельниченко в очередной раз выразил признательность за то, что в ходе первого этапа конференции делегаты избрали его секретарем реготделения «Единой России».

«Для меня это важно. Это предложение поступило после того, как я стал временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Я понимаю, что несу ответственность за все то, что происходит на территории Пензенской области. Мне, естественно, очень важна поддержка крупнейшей политической силы, которая есть у нас в регионе, именно поддержка партии. Это более 30 тыс. жителей области с активной гражданской позицией. Партия представляет все сферы деятельности, практически все профессиональные и социальные группы. [...] Чтобы решать проблемы людей на достойном уровне, мне очень важно видение «Единой России» на актуальные проблемы и болевые точки в социально-экономическом развитии региона и в жизни населения», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что ключевые позиции его программы были озвучены на последней сессии Заксобрания.

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«Все, что было мною сказано в ходе сессии Законодательного собрания, — это те выверенные шаги, которые я предполагаю делать с опорой на вас, с опорой на нашу партию в случае, если мне будет оказано доверие и я стану кандидатом в губернаторы Пензенской области», — подчеркнул он.

По итогам тайного голосования выдвижение Олега Мельниченко в качестве кандидата на пост губернатора поддержали 114 делегатов, Александра Ломовцева — 14, два бюллетеня были признаны недействительными.

Протокол будет направлен в Генсовет «Единой России» для утверждения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области прошли 13 сентября 2020 года. Явка на них составила 56,66%. Безоговорочную победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 человек, или 78,72% избирателей, пришедших на участки.

21 марта 2021 года стало известно о том, что в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ №160 «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области», в соответствии с которым Иван Белозерцев отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

11 июня принято постановление Законодательного собрания Пензенской области о назначении досрочных выборов губернатора на 19 сентября 2021 года.

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