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Сергей Волков вновь занял должность первого вице-мэра Пензы

10:37 | 15.06.2021 | Политика

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Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. Сергей Волков, ранее занимавший должность заместителя главы администрации Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления, назначен первым вице-мэром.

Сергей Волков вновь занял должность первого вице-мэра Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава администрации города Андрей Лузгин официально представил его в этом качестве в ходе еженедельного совещания во вторник, 15 июня.

Он уточнил, что Сергей Волков приступил к работе в новой должности 10 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Сергей Волков уже занимал пост первого заместителя главы администрации Пензы с марта 2016 года по январь 2020 года.

В этой должности его сменил Виталий Макаров.

12 мая 2021 года Виталий Макаров освободил данный пост в связи с переходом на другую работу.

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