Кандидатам в губернаторы Пензенской области нужно собрать минимум 253 подписи депутатов Политика

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Выдвижение кандидата на должность губернатора Пензенской области для его последующей регистрации в этом качестве должны поддержать минимум 253 депутата представительных органов муниципальных образований региона. Это следует из постановления облизбиркома, принятого 15 июня.

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В документе уточняется, что в их числе должны быть 42 депутата представительных органов муниципальных районов и городских округов.

«При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в 23 муниципальных районах и городских округах Пензенской области», — добавляется в постановлении.

В нем отмечается, что число подписей, представляемых в избирком, может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 12, из них число подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов может превышать необходимое число подписей не более чем на 2.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», досрочные выборы губернатора Пензенской области назначены на 19 сентября 2021 года.

14 июня «Единая Россия» выдвинула своего кандидата на эту должность. Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.