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Проект «Пензенская область — регион возможностей» будет реализован в несколько этапов

17:28 | 23.06.2021 | Политика

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Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Кадровый проект «Пензенская область — регион возможностей», стартовавший 23 июня, пройдет в несколько этапов по аналогии с конкурсами, организуемыми в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщил руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

Проект «Пензенская область — регион возможностей» будет реализован в несколько этапов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, выбранная схема позволяет в короткие сроки охватить максимальное количество участников и отобрать лучших из них.

«Сами критерии и система оценки настолько хорошо отработаны, что доведены практически уже до совершенства», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Дмитрий Лисицын отметил, что в ходе первого этапа участники должны пройти регистрацию и написать эссе о том, какие проблемы региона они видят и какие способы решения предлагают.

«Эти эссе будут оцениваться как по формальным критериям, так и по содержательным», — уточнил он.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта «Пензенская область — регион возможностей» добавил, что второй этап является дистанционным.

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«Участникам предстоит пройти компьютерное тестирование. Тестирование будет обеспечивать оценку их аналитических способностей, оценку того, насколько они умеют анализировать информацию и принимать различные решения продуманные», — пояснил Дмитрий Лисицын.

Он подчеркнул, что организаторы приняли меры для исключения попыток обмануть систему, одна из них — контрольное тестирование перед финалом.

«Те, кто сможет подтвердить результаты, уже будут допущены до очных мероприятий, на которых мы будем моделировать различные ситуации, свойственные руководителям», — сказал Дмитрий Лисицын.

По его мнению, подобные кадровые проекты являются хорошим социальным лифтом для победителей.

«Все они становятся эффективными управленцами после своих назначений», — отметил он.

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