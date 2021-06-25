Камнев возглавил региональную группу списка КПРФ на выборах в Госдуму Политика

Пенза, 25 июня 2021. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, председатель комитета Законодательного собрания региона по социальной политике Георгий Камнев возглавил региональную группу №28 федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от Коммунистической партии России.

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Такое решение принято в ходе второго этапа XVIII съезда КПРФ, состоявшегося в минувший четверг, 24 июня.

Второе место в региональной группе, объединяющей Липецкую, Пензенскую и Тамбовскую области, занял лидер липецких коммунистов Николай Разворотнев, третье — лидер тамбовских коммунистов Андрей Жидков, четвертое, пятое и шестое — секретари пензенского, липецкого и тамбовского обкомов КПРФ Олег Шаляпин, Сергей Токарев и Артем Александров соответственно.

Всего сформировано 36 региональных групп.

Общефедеральную часть списка партии возглавил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Всего в нее включены 15 человек.

Также съезд КПРФ выдвинул кандидатов по всем 225 одномандатным округам.

По пензенскому одномандатному избирательному округу №146 и по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 выдвинуты депутаты гордумы Пензы Алексей Иванов и Александр Трутнев соответственно.