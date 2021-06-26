Рекаев возглавил региональную группу списка ЛДПР на выборах в Госдуму Политика

Пенза, 26 июня 2021. PenzaNews. Уполномоченный Высшего совета ЛДПР в Пензенской области Андрей Рекаев возглавил региональную группу №22 федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от Либерально-демократической партии России.

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Такое решение принято на XXXIII съезде ЛДПР, состоявшемся в Москве в минувшую пятницу, 25 июня.

Второе место в региональной группе, объединяющей территории трех одномандатных избирательных округов — мордовского №23, пензенского №146 и лермонтовского №147, занял координатор пензенского реготделения ЛДПР, замглавы Пензы Павел Куликов, третье — лидер мордовских либерал-демократов Евгений Тюрин.

Всего утверждено 58 региональных групп.

Общефедеральную часть списка партии возглавил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Всего в нее включены 15 человек.

Также партийный съезд выдвинул кандидатов по всем 225 одномандатным округам.

По пензенскому одномандатному избирательному округу №146 за кресло депутата Госдумы будет бороться Павел Куликов, по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 — Андрей Рекаев.