Минэкономики, Минпром и управление по регулированию контрактной системы будут объединены Политика

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Три ведомства — министерство экономики, министерство промышленности и инновационной политики, а также управление по регулированию контрактной системы и закупкам — будут объединены в Пензенской области в рамках стартовавшей реформы органов исполнительной власти региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«У нас объединяются три структуры: министерство экономики, министерство промышленности и инновационной политики и управление по [регулированию] контрактной системы и закупкам. Создается единое министерство промышленности, экономики и инновационной политики, в том числе с функциями по осуществлению государственных закупок», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Мельниченко уточнил, что контроль в сфере госзакупок теперь будет находиться в ведении Минфина Пензенской области.