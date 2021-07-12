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Минэкономики, Минпром и управление по регулированию контрактной системы будут объединены

09:37 | 12.07.2021 | Политика

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Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Три ведомства — министерство экономики, министерство промышленности и инновационной политики, а также управление по регулированию контрактной системы и закупкам — будут объединены в Пензенской области в рамках стартовавшей реформы органов исполнительной власти региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Минэкономики, Минпром и управление по регулированию контрактной системы будут объединены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас объединяются три структуры: министерство экономики, министерство промышленности и инновационной политики и управление по [регулированию] контрактной системы и закупкам. Создается единое министерство промышленности, экономики и инновационной политики, в том числе с функциями по осуществлению государственных закупок», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Мельниченко уточнил, что контроль в сфере госзакупок теперь будет находиться в ведении Минфина Пензенской области.

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