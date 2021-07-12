Полномочия Минстроя Пензенской области будут существенно расширены Политика

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Полномочия министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области будут существенно расширены в рамках стартовавшей реформы органов исполнительной власти региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Большому реформированию подвергается министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Во-первых, министерство объединяется с департаментом по градостроительству», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Мельниченко добавил, что Минстрою также будет передана часть полномочий Госжилстройтехинспекции — в части долевого строительства, стройнадзора и надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог.