В Пензенской области будет создано министерство внутренней и информационной политики Политика

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Министерство внутренней и информационной политики Пензенской области будет создано в рамках стартовавшей реформы органов исполнительной власти региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«У нас образовывается новое министерство. Это министерство внутренней и информационной политики», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Мельниченко уточнил, что новое министерство будет создано за счет объединения управления внутренней политики правительства Пензенской области, а также департамента информационной политики и средств массовой информации региона.