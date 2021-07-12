Реформу органов власти в Пензенской области планируется завершить в сентябре 2021 года Политика

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Реформу органов исполнительной власти Пензенской области, которая предполагает сокращение их числа за счет укрупнения ряда министерств и перераспределения полномочий, планируется завершить в сентябре 2021 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Сейчас, понятно, мы должны войти в юридические процедуры, которые займут порядка двух месяцев. [...] В сентябре мы должны получить вместо 25 органов государственной власти 18», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Мельниченко добавил, что после реформы в Пензенской области будут действовать 14 крупных министерств и четыре департамента.

«Это департамент обеспечения безопасности и деятельности мировых судей; это департамент по охране памятников истории и культуры; департамент по делам архивов и департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области», — уточнил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко выразил мнение, что в результате будет выстроена логичная система управления.