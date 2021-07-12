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Олег Ягов назначен врио первого зампреда правительства Пензенской области

12:58 | 12.07.2021 | Политика

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Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Олег Ягов назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Ягов назначен врио первого зампреда правительства Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Олег Васильевич, Вы у нас теперь первый заместитель председателя правительства Пензенской области», — сказал руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко поздравил Олега Ягова с назначением на новый пост.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Олег Ягов занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области с сентября 2016 года.

После назначения Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора в марте 2021 года Олег Ягов продолжил работать в статусе врио зампреда правительства Пензенской области, при этом наряду со сферами культуры и образования он стал курировать взаимодействие с органами местного самоуправления, СМИ, партиями, НКО и правоохранительным блоком.

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