Олег Ягов назначен врио первого зампреда правительства Пензенской области Политика

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Олег Ягов назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

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«Олег Васильевич, Вы у нас теперь первый заместитель председателя правительства Пензенской области», — сказал руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко поздравил Олега Ягова с назначением на новый пост.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Олег Ягов занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области с сентября 2016 года.

После назначения Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора в марте 2021 года Олег Ягов продолжил работать в статусе врио зампреда правительства Пензенской области, при этом наряду со сферами культуры и образования он стал курировать взаимодействие с органами местного самоуправления, СМИ, партиями, НКО и правоохранительным блоком.