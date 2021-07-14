Очкина заявила о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета Анна Очкина заявила о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Пензенской области.

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«Здравствуйте! Меня зовут Анна Очкина, и я пишу этот текст как кандидат в губернаторы Пензенской области от партии «Справедливая Россия – За правду». Сразу после этого я напишу заявление о снятии своей кандидатуры. Делать этого я не хочу, но мне приходится», — говорится в обращении, размещенном на сайте реготделения партии в среду, 14 июля.

В нем поясняется, что Анна Очкина решила снять свою кандидатуру с выборов, поскольку один из институтов, с которыми она ранее сотрудничала, был признан иностранным агентом, поэтому сейчас у нее статус «лица, аффилированного с иноагентом».

«Тень «иностранного агента» может лечь на партию, чего я тоже не хочу допускать. Но главное, у меня нет никакой уверенности, что, даже если я выиграю выборы, мне позволят работать губернатором с таким статусом. А я не хочу подставлять своих избирателей. [...] Кандидатом в губернаторы вместо меня станет мой соратник и однопартиец Алексей Шпагин», — добавляется в обращении.