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Кандидатом на пост пензенского губернатора от партии «Справедливая Россия – За правду» выдвинута Анна Очкина

11:10 | 23.06.2021 | Политика

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Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета Анна Очкина выдвинута кандидатом на должность губернатора Пензенской области.

Кандидатом на пост пензенского губернатора от партии «Справедливая Россия – За правду» выдвинута Анна Очкина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение принято на конференции реготделения партии, прошедшей в офисном помещении на улице Рахманинова в Пензе в минувший вторник, 22 июня.

Как сообщила ИА «PenzaNews» Анна Очкина, в ходе тайного голосования ее кандидатуру единогласно поддержали все 15 делегатов.

В 2020 году завкафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий ПГУ, председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия» Анна Очкина также участвовала в выборах губернатора Пензенской области. Тогда из пришедших на участки избирателей за нее проголосовали 26 тыс. 501 человек, или 4,44%.

Безоговорочную победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 избирателей, или 78,72%.

23 марта 2021 года Иван Белозерцев был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года.

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