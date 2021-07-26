Очередная сессия пензенского Заксобрания пройдет 30 июля Политика

Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. 42-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области состоится в предстоящую пятницу, 30 июля.

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По словам председателя Заксобрания региона Валерия Лидина, участие в ней примет ограниченный круг лиц — депутаты и докладчики.

«Это вынужденная мера, связанная с рекомендациями Роспотребнадзора. Важно соблюдать профилактические меры безопасности. Это рассадка с учетом социальной дистанции, масочный режим, дезинфекция помещения», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 26 июля.

Депутаты приступят к обсуждению повестки в предстоящую среду. В первой половине дня состоится совместное заседание комитетов по государственному строительству и вопросам местного самоуправления и по социальной политике, во второй — комитетов по экономической политике и по бюджетной, налоговой и финансовой политике, сообщает пресс-служба регионального парламента.