Определен порядок заключения договоров о целевом обучении для прохождения государственной гражданской службы Политика

Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Положение о порядке заключения договора о целевом обучении между госорганом Пензенской области и гражданином России с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы утверждено постановлением регионального правительства №457-пП, которое подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

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«Установить, что до образования органа по управлению государственной службой Пензенской области координацию подготовки кадров для государственной гражданской службы Пензенской области осуществляет управление государственной службы и кадров правительства Пензенской области», — отмечается в документе.

В нем добавляется, что финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией целевого обучения и исполнением договоров, осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области соответствующему органу государственной власти региона.

Из документа также следует, что обязательства по договорам, заключенным до вступления в силу данного постановления, стороны должны исполнять в соответствии с ранее прописанными условиями.