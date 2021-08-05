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Определен порядок заключения договоров о целевом обучении для прохождения государственной гражданской службы

11:40 | 05.08.2021 | Политика

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Положение о порядке заключения договора о целевом обучении между госорганом Пензенской области и гражданином России с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы утверждено постановлением регионального правительства №457-пП, которое подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

Определен порядок заключения договоров о целевом обучении для прохождения государственной гражданской службы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить, что до образования органа по управлению государственной службой Пензенской области координацию подготовки кадров для государственной гражданской службы Пензенской области осуществляет управление государственной службы и кадров правительства Пензенской области», — отмечается в документе.

В нем добавляется, что финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией целевого обучения и исполнением договоров, осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области соответствующему органу государственной власти региона.

Из документа также следует, что обязательства по договорам, заключенным до вступления в силу данного постановления, стороны должны исполнять в соответствии с ранее прописанными условиями.

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