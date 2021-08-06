Мельниченко зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, выдвинутый реготделением партии «Единая Россия» для участия в досрочных выборах главы региона 19 сентября 2021 года, зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы.

Фото: Pnzreg.ru

Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков вручил Олегу Мельниченко удостоверение установленного образца в ходе заседания облизбиркома, состоявшегося в пятницу, 6 августа.

Врио губернатора поблагодарил членов избиркома региона за работу по проверке представленных документов и подписей депутатов.

«Обязуюсь проводить избирательную кампанию честно, без нарушений избирательного законодательства», — сказал Олег Мельниченко.