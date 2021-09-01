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Валентина Матвиенко посетит Пензу с рабочим визитом 1 сентября

09:00 | 01.09.2021 | Политика

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Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Пензу с рабочим визитом в День знаний, 1 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты российского парламента.

Валентина Матвиенко посетит Пензу с рабочим визитом 1 сентября

Фото: Council.gov.ru

«Глава верхней палаты парламента посетит городской лицей №14, где примет участие в праздновании Дня знаний, пообщается с учителями, школьниками и их родителями», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что спикер Совета Федерации также побывает в областном онкологическом диспансере, ознакомится с его технической оснащенностью, встретится с сотрудниками и пациентами учреждения.

«В программе поездки — встреча с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко и совещание с руководством региона по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти. Планируется обсудить перспективы социально-экономического развития области, вопросы, требующие совместных усилий федеральных и региональных органов власти. Среди них — капитальный ремонт инфраструктурных и социальных объектов, вопросы повышения качества жизни людей и благоустройства территорий», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что также Валентина Матвиенко осмотрит линии по производству оборонной продукции и электрооборудования на «Пензенском арматурном заводе».

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