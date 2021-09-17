EN
13:53:39 Пятница, 17 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко одним из первых проголосовал на выборах

09:25 | 17.09.2021 | Политика

Печать

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко одним из первых проголосовал на выборах депутатов Госдумы России и досрочных выборах главы региона на избирательном участке №123, расположенном в здании школы №11 в Пензе.

Олег Мельниченко одним из первых проголосовал на выборах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Руководитель субъекта федерации пришел на выборы вместе дочерью Ириной. Получив бюллетени, он прошел в кабинку для голосования, после чего опустил их в избирательную урну. Затем проголосовала его дочь.

В ходе короткого общения с журналистами, Олег Мельниченко сообщил, что все избирательные комиссии в Пензенской области готовы к проведению выборов.

«Со стороны правительства Пензенской области оказана поддержка на приобретение санитайзеров, защитных масок, всего того, что необходимо для организации нормального процесса голосования. Для нас главное, чтобы люди себя чувствовали безопасно, ну и, соответственно, минимизировать возможность распространения коронавирусной инфекции», — сказал глава региона.

Говоря о важности участия граждан в голосовании, особенно молодых избирателей, Олег Мельниченко подчеркнул, что «это судьба страны, судьба региона».

«Если ты выбор не сделаешь, то кто же за тебя его сделает? Поэтому надо ходить, надо выбирать, надо пользоваться своими гражданскими правами. Это надо делать обязательно. Поэтому всех прошу прийти на избирательные участки и проголосовать, сделать свой выбор», — призвал он.

Врио губернатора в беседе с представителями СМИ также объяснил, почему принял решение прийти на участок в первый из трех дней голосования, причем с самого утра.

«Работаю, работаю. И в пятницу, в субботу, и в воскресенье. Поэтому проголосовал и дальше погрузился в текущую работу», — пояснил Олег Мельниченко.

Отвечая на вопрос о настроении, глава региона заверил, что оно у него хорошее.

«Хорошее настроение. Сейчас поедем, будем решать проблемы жителей Пензенской области», — сказал он.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за ходом голосования следят более тысячи наблюдателей от «Единой России» В Пензенской области объем средств граждан на вкладах и счетах достиг почти 170 млрд. рублей
В Пензе апробирован новый экскурсионный маршрут для людей с инвалидностью Полиция Пензенской области готова обеспечить правопорядок во время выборов — УМВД
Ольга Холина ответит на вопросы пензенцев об уходе за новорожденными В Пензе покупатель покинул магазин с полной корзиной неоплаченных продуктов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама