Олег Мельниченко одним из первых проголосовал на выборах Политика

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко одним из первых проголосовал на выборах депутатов Госдумы России и досрочных выборах главы региона на избирательном участке №123, расположенном в здании школы №11 в Пензе.

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Руководитель субъекта федерации пришел на выборы вместе дочерью Ириной. Получив бюллетени, он прошел в кабинку для голосования, после чего опустил их в избирательную урну. Затем проголосовала его дочь.

В ходе короткого общения с журналистами, Олег Мельниченко сообщил, что все избирательные комиссии в Пензенской области готовы к проведению выборов.

«Со стороны правительства Пензенской области оказана поддержка на приобретение санитайзеров, защитных масок, всего того, что необходимо для организации нормального процесса голосования. Для нас главное, чтобы люди себя чувствовали безопасно, ну и, соответственно, минимизировать возможность распространения коронавирусной инфекции», — сказал глава региона.

Говоря о важности участия граждан в голосовании, особенно молодых избирателей, Олег Мельниченко подчеркнул, что «это судьба страны, судьба региона».

«Если ты выбор не сделаешь, то кто же за тебя его сделает? Поэтому надо ходить, надо выбирать, надо пользоваться своими гражданскими правами. Это надо делать обязательно. Поэтому всех прошу прийти на избирательные участки и проголосовать, сделать свой выбор», — призвал он.

Врио губернатора в беседе с представителями СМИ также объяснил, почему принял решение прийти на участок в первый из трех дней голосования, причем с самого утра.

«Работаю, работаю. И в пятницу, в субботу, и в воскресенье. Поэтому проголосовал и дальше погрузился в текущую работу», — пояснил Олег Мельниченко.

Отвечая на вопрос о настроении, глава региона заверил, что оно у него хорошее.

«Хорошее настроение. Сейчас поедем, будем решать проблемы жителей Пензенской области», — сказал он.