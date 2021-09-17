В Пензенской области за ходом голосования следят более тысячи наблюдателей от «Единой России» Политика

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Более тысячи наблюдателей от партии «Единая Россия» следят за ходом голосования на избирательных участках в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте реготделения партии, они контролируют легитимность выборов и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Координация наблюдателей осуществляется через ситуационный центр, который в первые дни голосования будет работать с 8.00 до 21.00, а 19 сентября — в течение всего дня и до окончания подсчета голосов.

Среди основных задач специалистов ситуационного центра — мониторинг обстановки на избирательных участках, работа с обращениями и оперативное реагирование на возможные нарушения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области проходят выборы депутатов Госдумы России восьмого созыва, досрочные выборы губернатора, выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также довыборы в собрания представителей городов Городище и Нижний Ломов по округам №5 и №14 соответственно.

Кроме того, в 11 районах — Белинском, Бессоновском, Каменском, Лопатинском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Сердобском, Сосновоборском и Тамалинском — проходят дополнительные выборы в комитеты местного самоуправления.