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В Пензенской области за ходом голосования следят более тысячи наблюдателей от «Единой России»

12:27 | 17.09.2021 | Политика

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Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Более тысячи наблюдателей от партии «Единая Россия» следят за ходом голосования на избирательных участках в Пензенской области.

В Пензенской области за ходом голосования следят более тысячи наблюдателей от «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте реготделения партии, они контролируют легитимность выборов и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Координация наблюдателей осуществляется через ситуационный центр, который в первые дни голосования будет работать с 8.00 до 21.00, а 19 сентября — в течение всего дня и до окончания подсчета голосов.

Среди основных задач специалистов ситуационного центра — мониторинг обстановки на избирательных участках, работа с обращениями и оперативное реагирование на возможные нарушения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области проходят выборы депутатов Госдумы России восьмого созыва, досрочные выборы губернатора, выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также довыборы в собрания представителей городов Городище и Нижний Ломов по округам №5 и №14 соответственно.

Кроме того, в 11 районах — Белинском, Бессоновском, Каменском, Лопатинском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Сердобском, Сосновоборском и Тамалинском — проходят дополнительные выборы в комитеты местного самоуправления.

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